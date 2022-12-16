"У Чорноморця все буде. За моєю інформацією, бюджет на 2023 рік затверджений на тому ж рівні, що й був 2022-го. У гривні! Тоді це було майже 5 млн, зараз близько 3,5 млн. Якщо маєте калькулятор, то порахуйте.

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Вже йде селекційна робота. За моєю інформацією, команду залишають гравець опорної зони та один із захисників. Якщо хтось думає про чистку від вікових гравців, то я точно знаю, що це не Кравченко і не Сєлін. Ну, і мають бути якісь придбання", – заявив ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

Нагадаємо, власник Чорноморця Борис Кауфман має проблеми із законом, тому майбутнє одеського клубу здавалося туманним. Втім, наразі немає жодних ознак розпуску команди чи інших радикальних заходів.

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