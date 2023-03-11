Омонія з Бєсєдіним та Безусом у складі не змогла обіграти АПОЕЛ в матчі 27-го туру чемпіонату Кіпру. Результат та відео голів – в цій новині на "Футбол 24".

Кіпр, 27 тур

Омнія – АПОЕЛ – 1:1

Голи: Панайоту, 85 – Креспо, 44.

У стартовому складі Омонії опинилися відразу обидва українці. Артем Бєсєдін та Роман Безус вийшли на поле з перших хвилин матчу. Під кінець першого тайму лідер турнірної таблиці чемпіонату Кіпру відкрив рахунок. У свій актив гол записав Креспо.

Бєсєдін встановив антирекорд за тривалістю серії без голів

Друга половина матчу почала із замін. На жаль, Роман Безус залишив поле на 59 хвилині. Попри те, що Омонія більше володіла м’ячем, забити вдалося тільки під кінець другого тайму. Захисник Ніколас Панайоту зрівняв рахунок у матчі на 85 хвилині. Зауважимо, що Артем Бєсєдін зіграв всі 90 хвилин, але так і не зміг перервати свою безгольову серію, яка складає майже 1600 хвилин.

Наразі Омонія посідає останнє місце у турнірній таблиці, набравши 42 пункти. АПОЕЛ перебуває на першій сходинці з 60 балами. Між командами різниця 18 очок.

Омонія вийшла в півфінал Кубка Кіпру – Безус забив вирішальний гол на 90+8, Бєсєдін не дограв матч до кінця