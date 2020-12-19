Динамівський форвард нарешті може грати на професіональному рівні після річної відсутності.

Бєсєдін повернувся до тренувань з Динамо – Миколенко займався окремо від загальної групи

Форвард відбув дискваліфікацію за провалений допінг-тест після матчу групового етапу ЛЄ проти Мальме у листопаді 2019-го. Йому загрожувало 4 роки дискваліфікації, але зрештою було ухвалено рішення відсторонити Артема на один рік від участі у змаганнях.

Зауважимо, що у розташуванні "біло-синіх" Бєсєдін перебував з 19 жовтня, де набирав фізичну форму. Загалом за Динамо форвард провів 105 поєдинків, відзначився 29 голами та 11 асистами.

До слова, найближчий офіційний матч кияни проведуть аж у лютому в рамках УПЛ проти Олімпіка.

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