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Бєсєдін: Знаємо, що у Миная є досвідчені гравці

30 жовтня 22:55 321 Читать на русском
Бєсєдін: Знаємо, що у Миная є досвідчені гравці
Артем Бєсєдін / ФК Динамо Київ

Нападник Динамо Артем Бєсєдін поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу Кубка України проти Миная.

"Що ми знаємо про Минай? Що там є досить досвідчені хлопці: Кополовець, Допілка, інші. Не можна такі команди недооцінювати, вони вийдуть на поле з позамежною самовіддачею.

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Маємо просто показувати той футбол, який демонструємо в останніх поєдинках. Важливо відпрацювати на максимумі, перемогти та пройти далі", – цитує Бєсєдіна офіційний сайт Динамо.

Матч 1/8 фіналу Кубка України Минай – Динамо відбудеться 31 жовтня о 14:00.

Минай – Динамо: матч Кубка України транслюватимуть лише в YouTube

Кубок України1/8 фіналу

Минай - Динамо: Середа 31 жовтня 2018

Минай
до матчу
3
год
:
18
хв
Динамо
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Минай - Динамо Динамо Динамо Кубок України Минай Минай Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін
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14:00
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