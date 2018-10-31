Бєсєдін: Знаємо, що у Миная є досвідчені гравці

Нападник Динамо Артем Бєсєдін поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу Кубка України проти Миная.

"Що ми знаємо про Минай? Що там є досить досвідчені хлопці: Кополовець, Допілка, інші. Не можна такі команди недооцінювати, вони вийдуть на поле з позамежною самовіддачею.

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Маємо просто показувати той футбол, який демонструємо в останніх поєдинках. Важливо відпрацювати на максимумі, перемогти та пройти далі", – цитує Бєсєдіна офіційний сайт Динамо.

Матч 1/8 фіналу Кубка України Минай – Динамо відбудеться 31 жовтня о 14:00.

Минай – Динамо: матч Кубка України транслюватимуть лише в YouTube