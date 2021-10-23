"Як я відреагував на фразу Гарі Лінекера, який сказав, що червоної картки в цьому епізоді не було? Так, я чув, що хтось після матчу таке говорив. Я думаю, людина повинна розбиратися у футболі. Якщо це не червона картка – то що тоді червона? Я навіть боюся уявити...

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Думаю, він це казав в динаміці. Після того, як вони подивилися повтор, до мене зайшов цей швед Даніельсон, сказав, що не думав, що був такий удар. Попросив вибачення.

Чи пробачив я його? Я йому не сказав, що пробачаю, а сказав, щоб вони збиралися і їхали додому!" – сказав Бєсєдін у коментарі Sportarena TV.

Нагадаємо, форвард збірної України отримав важку травму коліна після звірячого підкату шведа Даніельсона у матчі 1/8 фіналу Євро. Повернення Артема на футбольне поле очікується не раніше зими.

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