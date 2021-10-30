"Вкладаю зараз, поки є можливість. Вкладаю, щоб коли настане момент повісити бутси на цвях, не сильно відчути цей перепад.

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В основному це нерухомість. Вважаю, це найстабільніше, що є зараз. Зараз скрізь, куди не лізь у плані бізнесу, ти прийдеш і будеш новою людиною. Тебе одразу переїдуть. Не бачу сенсу лізти туди.

Футболісти так і роблять. Ті ж хлопці у Динамо. Є можливість – чому б не вкладати. Це апартаменти, квартири в Києві, за кордоном. Просто купив, зробив ремонт, здав в оренду і забув. І тобі просто капає. З'явилося ще – взяв другу, третю, четверту, п'яту.

Паралельно ще залишаєш щось собі, сім'ї, граєш у футбол – воно все якось у масть йде. У всіх такий момент настає. Багато таких прикладів, коли люди грають, заробляють великі гроші – і лишаються потім ні з чим. У них навіть у Києві квартири своєї немає", – сказав Бесєдін у коментарі YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

Нагадаємо, наразі Артем відновлюється від травми, отриманої у збірній України на Євро-2020 у матчі 1/8 фіналу проти Швеції (2:1). Орієнтовно форвард має повернутися на поле після зимової паузи.

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