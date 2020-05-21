Бєсєдін зізнався, кого підтримує в інших видах спорту – форварду Динамо подобається зірковий боєць з Росії

Нападник Динамо Артем Бєсєдін відверто розповів про свої вподобання поза футболом.

"Дуже подобається теніс. Люблю дивитися, коли грають Роджер Федерер та Рафаель Надаль, а також наші співвітчизниці – Еліна Світоліна, Даяна Ястремська.

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Люблю грати у волейбол на піску, щоб була легенька "зарубка" команда на команду. Навіть коли були на зборах у Австрії, то на вихідних їздили з хлопцями та влаштовували такі матчі. Також подобається грати в теніс та теніс-бол, який ми практикуємо після ігор для відновлення.

Окрім Федерера та Надаля, яких я вже назвав, також уболіваю за наших боксерів Василя Ломаченка та Олександра Усика, у змішаних єдиноборствах подобається Хабіб Нурмагомедов (чинний чемпіон легкої ваги UFC з Росії – прим.). Їхні бої намагаюся не пропускати. Якщо вони відбуваються уночі або рано зранку, то заводжу будильник та прокидаюся вчасно. Це в тому разі, звичайно, якщо в цей день у нас немає матчу", – розповів Бєсєдін в коментарі офіційному сайту Динамо.

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