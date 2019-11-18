toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
СЕРБІЯ - УКРАЇНА ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Бєсєдін закликав збірну України не розслаблятися після успіху в кваліфікації на Євро-2020

11:00 611 Читать на русском
Бєсєдін закликав збірну України не розслаблятися після успіху в кваліфікації на Євро-2020
Артем Бєсєдін / Getty images

Нападник збірної України Артем Бєсєдін поділився емоціями від поєдинку проти Сербії (2:2). Гол форварда Динамо на останніх секундах гри приніс "синьо-жовтим" нічию.

9’ Душан Тадіч
56’ Алєксандар Мітровіч
 
Роман Яремчук 33’
Артем Бєсєдін 90+3’
9’ Душан Тадіч
33’ Роман Яремчук
56’ Алєксандар Мітровіч
90+3’ Артем Бєсєдін

"Вважаю, що ми серйозно підійшли до матчу, незважаючи на те, що вже вийшли на Євро. Нам не хотілося програвати, тому до останнього шукали щастя в атаці. Радіємо, що в кінцівці матчу забили рятівний гол.

Збірній України влаштували теплий прийом після тріумфального завершення відбору на Євро-2020 – атмосферні фото

Треба було щось робити, виходити, вирішувати, тому що ми програвали 1:2. Мені потрібно було допомагати і в обороні, і в атаці. Добре, що вийшло. Другий гол, на мій погляд, це не тільки моя заслуга, а й усіх партнерів по команді. Також дякую тренерам, що отримав запрошення в команду, мене давно не було в збірній.

Після матчу Андрій Миколайович подякував усім за гру, за цей відбірний цикл. Сказав, що з сьогоднішнього дня ми вже починаємо готуватися до фінальної частини Євро. Він зазначив, що у нас є колектив, який треба берегти. У збірній відмінна атмосфера, я радий бути поруч з такими партнерами. Найголовніше, щоб ми і на Євро продовжили так грати. Зробимо ще роботу над помилками і підготуємося до фінальної частини ще краще", – цитує Бєсєдіна Команда 1.

"Другий матч збірної під щасливою зіркою", або Про що писатимуть італійські газети: реакція соцмереж на Сербія – Україна

blog_ava
Збірній України влаштували теплий прийом після тріумфального завершення відбору на Євро-2020 – атмосферні фото
09:40
2846
Теги
Євро-2020 Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Україна Україна Збірна України Сербія - Україна
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
27
хв
Ірландія
21:45
Данія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук