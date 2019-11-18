Бєсєдін закликав збірну України не розслаблятися після успіху в кваліфікації на Євро-2020

Нападник збірної України Артем Бєсєдін поділився емоціями від поєдинку проти Сербії (2:2). Гол форварда Динамо на останніх секундах гри приніс "синьо-жовтим" нічию.

"Вважаю, що ми серйозно підійшли до матчу, незважаючи на те, що вже вийшли на Євро. Нам не хотілося програвати, тому до останнього шукали щастя в атаці. Радіємо, що в кінцівці матчу забили рятівний гол.

Збірній України влаштували теплий прийом після тріумфального завершення відбору на Євро-2020 – атмосферні фото

Треба було щось робити, виходити, вирішувати, тому що ми програвали 1:2. Мені потрібно було допомагати і в обороні, і в атаці. Добре, що вийшло. Другий гол, на мій погляд, це не тільки моя заслуга, а й усіх партнерів по команді. Також дякую тренерам, що отримав запрошення в команду, мене давно не було в збірній.

Після матчу Андрій Миколайович подякував усім за гру, за цей відбірний цикл. Сказав, що з сьогоднішнього дня ми вже починаємо готуватися до фінальної частини Євро. Він зазначив, що у нас є колектив, який треба берегти. У збірній відмінна атмосфера, я радий бути поруч з такими партнерами. Найголовніше, щоб ми і на Євро продовжили так грати. Зробимо ще роботу над помилками і підготуємося до фінальної частини ще краще", – цитує Бєсєдіна Команда 1.

"Другий матч збірної під щасливою зіркою", або Про що писатимуть італійські газети: реакція соцмереж на Сербія – Україна