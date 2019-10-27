Бєсєдін: З такою грою далі нам нічого робити

Нападник київського Динамо Артем Бєсєдін вважає, що команда повинна якнайшвидше забути матч проти Карпат в 12 турі УПЛ (1:1) і зосередитися на підготовці до протистояння з Шатарем у Кубку України.

"Важка гра, суперник оборонявся усіма силами. Ми не зуміли реалізувати наші моменти, особливо, у другому таймі. Тому і такий результат. Вважаю, що ми самі винні, що підсумковий рахунок такий. Не треба говорити про те, чи був там пенальті, чи ні. Тільки ми самі винні в такому результаті. Потрібно розібратися, зробити висновки, тому що з такою грою далі нам нічого робити.

Динамо – Карпати – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Так, графік важкий, але нічого, потрібно грати. Перед матчем з Шахтарем у Кубку в нас фактично доба на відновлення. Особисто я відчуваю, що перебуваю в хорошому ігровому тонусі. Упевнений, що всі відновляться. Потрібно просто краще грати в футбол.

Важливо зробити правильні висновки і забути про сьогоднішній поєдинок, а з завтрашнього дня готуватися до важливого матчу з Шахтарем. Для нас це дуже важливе протистояння, будь-який матч проти Шахтаря для нас дуже важливий. Ми будемо грати тільки на перемогу", – цитує Бєсєдіна dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, матч 1/8 фіналу Кубка України між Динамо та Шахтарем відбудеться у середу, 30 жовтня, в Києві. Початок – о 17:00.

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