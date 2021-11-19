Нападник Динамо разом з коханою наважилися на важливий крок у своєму житті.

Бєсєдін і його дружина Радміла Карафетова вже виховують двох дітей – Домініка (2 роки) та Кароліну, яка народилася в лютому 2021-го. Проте церковний шлюб подружжя взяло лише 7 листопада. Фото з церемонії 25-річний форвард Динамо виклав в Instagram.

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Нагадаємо, Бєсєдін у поточному сезоні ще не виходив на поле. Нападник продовжує відновлення від важкої травми коліна, отриманої в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції. Весь 2020 рік динамівець пропустив через позитивний допінг-тест після матчу Ліги Європи 2018/19 проти Мальме.