Про це повідомив сам 24-річний форвард Динамо і збірної України. "Дякую за сина і доньку", – написав Бєсєдін в Instagram. Форвард був присутній при пологах.

Бєсєдін – про свою дискваліфікацію: Я просто так вдома не сидів

Це друга дитина Артема та його дружини Радміли. Подружжя вже виховує сина Домініка, який народився у червні 2019-го. Новонароджену дівчинку планують назвати Кароліною.

Нагадаємо, Бєсєдін лише нещодавно повернувся на поле після річної дискваліфікації за позитивний допінг-тест після матчу Ліги Європи проти Мальме. У трьох офіційних поєдинках 2021 року нападник Динамо забив 2 голи.

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