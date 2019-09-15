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Бєсєдін: У Динамо зараз безлад у плані гри та результату

20:14 1454 Читать на русском
Бєсєдін: У Динамо зараз безлад у плані гри та результату
Артем Бєсєдін / ФК Динамо Київ

Форвард Динамо Артем Бєсєдін прокоментував поразку від Десни (1:2) у матчі 7 туру УПЛ.

49’ Артем Бєсєдін
 
Владислав Калітвінцев 40’
Олександр Філіппов 56’
40’ Владислав Калітвінцев
49’ Артем Бєсєдін
56’ Олександр Філіппов

"У нас зараз безлад в плані гри та результату. Треба разом у цьому розібратись і зробити висновки, адже так не можна грати. Зайвий раз у місто не вийдеш, адже дуже соромно перед вболівальниками. Будемо виправлятись.

Динамо – Десна – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Треба виходити на поле і переламати серію з 6 матчів без перемог, адже для Динамо це неприпустимо.

У мене нормальний фізичний стан. У Михайличенка є певні навантаження, але не треба шукати в цьому причини", – сказав Бєсєдін FootballHub.

Десна перемогла Динамо у виїзному матчі УПЛ та повернулася на друге місце

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Динамо - Десна Динамо Динамо Десна Десна Відеоновини Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін
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