Бєсєдін: У Динамо зараз безлад у плані гри та результату

Форвард Динамо Артем Бєсєдін прокоментував поразку від Десни (1:2) у матчі 7 туру УПЛ.

"У нас зараз безлад в плані гри та результату. Треба разом у цьому розібратись і зробити висновки, адже так не можна грати. Зайвий раз у місто не вийдеш, адже дуже соромно перед вболівальниками. Будемо виправлятись.

Динамо – Десна – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Треба виходити на поле і переламати серію з 6 матчів без перемог, адже для Динамо це неприпустимо.

У мене нормальний фізичний стан. У Михайличенка є певні навантаження, але не треба шукати в цьому причини", – сказав Бєсєдін FootballHub.

Десна перемогла Динамо у виїзному матчі УПЛ та повернулася на друге місце