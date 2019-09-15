Бєсєдін: У Динамо зараз безлад у плані гри та результату

Україна — 20:48 3075
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Михайличенко – про поразку Динамо від Десни: Ми організували багато контструктивних атак
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Десна перемогла Динамо у виїзному матчі УПЛ та повернулася на друге місцеУкраїна — 19:00 8565
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Динамо – Десна: онлайн-трансляція матчу УПЛ – як це булоУкраїна — 16:51 4082
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Олімпік розписав виїзну нічию з Маріуполем у дебютному матчі під керівництвом Вісенте ГомесаУкраїна — 15:53 996
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Аталанта вирвала перемогу над Дженоа на 90+5 – VAR і супергол вирішили долю команди МаліновськогоІталія — 15:29 4619