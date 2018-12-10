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Бєсєдін: Циганков зробив велике досягнення, оформивши два хет-трики в такому віці

10:51 329 Читать на русском
Бєсєдін: Циганков зробив велике досягнення, оформивши два хет-трики в такому віці
Віктор Циганков / Фото: ФК Динамо

Форвард Динамо Артем Бєсєдін прокоментував хет-трик Віктора Циганкова у ворота львівських Карпат.

"Не важливо, кому ти забив три м'ячі. Головне, що ти їх забив. Це дуже добре, що Циганков оформив вже два хет-трики в Прем'єр-лізі в такому віці. Це дуже велике досягнення.

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Молодець, але на голи працює вся команда, а забивають особистості", – сказав Бєсєдін в ефірі програми "Профутбол".

Зазначимо, що хет-трик Циганкова у матчі проти Карпат став для нього другим у кар'єрі. Перший він також оформив у ворота "левів" в липні 2017 року.

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Україна18 тур

Карпати - Динамо: Субота 08 грудня 2018

Карпати
Матч завершено
0 : 4
Динамо
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Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Динамо Динамо Карпати - Динамо Віктор Циганков Віктор Циганков
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