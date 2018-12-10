Бєсєдін: Циганков зробив велике досягнення, оформивши два хет-трики в такому віці

Форвард Динамо Артем Бєсєдін прокоментував хет-трик Віктора Циганкова у ворота львівських Карпат.

"Не важливо, кому ти забив три м'ячі. Головне, що ти їх забив. Це дуже добре, що Циганков оформив вже два хет-трики в Прем'єр-лізі в такому віці. Це дуже велике досягнення.

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Молодець, але на голи працює вся команда, а забивають особистості", – сказав Бєсєдін в ефірі програми "Профутбол".

Зазначимо, що хет-трик Циганкова у матчі проти Карпат став для нього другим у кар'єрі. Перший він також оформив у ворота "левів" в липні 2017 року.

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