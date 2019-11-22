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Бєсєдін: Цей рік для збірної України – зає**сь

16:55 65 Читать на русском
Бєсєдін: Цей рік для збірної України – зає**сь
Артем Бєсєдін / Фото з відкритих джерел

Форвард київського Динамо і збірної України Артем Бєсєдін прокоментував виступи збірної України у відбірній кампанії Євро-2020, а також оцінив свій постріл у ворота Сербії.

"Гол у ворота Сербії один з найважливіших у моїй кар’єрі. Хоча були й інші дуже хороші голи. Завжди приємно забивати за збірну, тим більше, коли довго в ній не був.

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Як одним словом назвати цей рік для збірної України? Зає**сь", – сказав Бєсєдін у програмі Трендець.

Нагадаємо, в останній грі відбору Євро-2020 проти Сербії нападник Динамо Бєсєдін з’явився на полі на 77-й хвилині і на третій доданій зрівняв рахунок у матчі. Це був перший поєдинок Артема у цьому відборі.

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Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Сербія Сербія Україна Україна Збірна України Відеоновини
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