"Які емоції? Я дуже довго чекав цього часу, довго готувався. Добре, що виграли. Хочу привітати всіх уболівальників з перемогою. Вся команда добре зіграла, є 3 очки. Мені потрібно було згадати, підійти до гри в оптимальних кондиціях.

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Ми всі добре підготувалися, я радий, що все вийшло. Звичайно, я бачу, де мені не вистачає. Ігрового часу, звичайно, не вистачає, але все повернеться. У фізичному плані я себе добре почуваюся. Поле? Дуже важко грати було, довелося витратити час, щоб звикнути", – поділився Бєсєдін у коментарі Профутбол Digital.

Зазначимо, форвард повернувся на поле після річної дискваліфікації та одразу відзначився дублем у ворота Олімпіка.

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