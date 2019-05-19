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Бєсєдін: Сказав Солю, щоб мову вчив

19 травня 13:09 569 Читать на русском
Бєсєдін: Сказав Солю, щоб мову вчив
Артем Бєсєдін / фото: ФК Динамо

Нападник Динамо Артем Бєсєдін поділився емоціями після свого повернення на поле після травми.

32’ Карлос Де Пена
87’ Віктор Циганков
 
Валерій Федорчук 90+2’
32’ Карлос Де Пена
87’ Віктор Циганков
90+2’ Валерій Федорчук

"Почуваюся добре. Сподіваюся, що вже все позаду. Найголовніше, що вийшов допоміг команді. Я мріяв про це. Добре, що ще виграли. Будемо готуватися до Шахтаря. Дуже важлива гра.

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Дещо схуд? Працював в залі, працював над собою. Хотілося вийти з цієї ситуації тільки сильнішим. Сподіваюся, що все буде добре. Разом із Солем тренувався, я йому сказав, щоб мову вчив!

Табло Шахтаря до матчу з Динамо? Поки у них в цьому сезоні є така можливість, то хай запускають. Це може бути остання можливість запустити хоч щось. Ми промовчимо, на полі доводитимемо. Це їхнє право. Ми вийдемо на поле, результат буде позитивним", – сказав Бєсєдін в ефірі FootballHub.

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Динамо Динамо Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Динамо - Маріуполь Фран Соль Фран Соль
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