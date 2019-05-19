Бєсєдін: Сказав Солю, щоб мову вчив

Нападник Динамо Артем Бєсєдін поділився емоціями після свого повернення на поле після травми.

"Почуваюся добре. Сподіваюся, що вже все позаду. Найголовніше, що вийшов допоміг команді. Я мріяв про це. Добре, що ще виграли. Будемо готуватися до Шахтаря. Дуже важлива гра.

Шахтар розпочав відлік до моменту, коли випередить Динамо за титулами

Дещо схуд? Працював в залі, працював над собою. Хотілося вийти з цієї ситуації тільки сильнішим. Сподіваюся, що все буде добре. Разом із Солем тренувався, я йому сказав, щоб мову вчив!

Табло Шахтаря до матчу з Динамо? Поки у них в цьому сезоні є така можливість, то хай запускають. Це може бути остання можливість запустити хоч щось. Ми промовчимо, на полі доводитимемо. Це їхнє право. Ми вийдемо на поле, результат буде позитивним", – сказав Бєсєдін в ефірі FootballHub.

"У Динамо – якісь внутрішні проблеми". Чому Львів – команда "з нікуди", де шукати інтригу, або Чи "плавлять" Хацкевича