"Наші гравці, які залишилися в Україні, намагаються тренуватися і підтримувати форму, наскільки це можливо. Ті, хлопці, в яких троє і більше дітей, змогли виїхати зі своїми сім’ями за кордон.

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Я підтримую форму – ходжу в зал, бігаю і роблю все, що у моїх силах. Знаю, що Сидорчук і хлопці з Шахтаря, які зараз перебувають у Бухаресті, також тримають себе у формі. Зараз шукаю варіанти, щоб з кимось можна було тренуватися чи навіть пограти, якщо буде така можливість. Все для того, щоб краще підготуватися до матчів за збірну України. Про це також думаю. Навіть у такий час хочеться краще до цього підготуватися.

Дай Бог, якщо вийде, то буду тренуватися з якоюсь командою. Рано чи пізно в нас будуть матчі за збірну, вони дуже важливі. Без тренувань буде складно, тому навіть в такий час треба шукати можливості тренуватися і грати, хоча це дуже важко. У першу чергу, психологічно та морально", – пояснив Бєсєдін у коментарі Tribuna.

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