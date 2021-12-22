"Оскільки у Києві зараз холодно, команда у відпустці та умови для відновлювальних тренувань не найпридатніші, і з огляду на те, що з моїм коліном бігову роботу в таких умовах робити небажано, було ухвалене рішення на 10 днів поїхати тренуватися до країни з теплим кліматом. Там мені допомагав тренуватись наш клубний реабілітолог Володимир Ярмошук. Мене полетіла підтримати і моя сім'я.

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Ми виконали там хорошу роботу – і бігову, і силову. Все йде за планом. Не хочеться щось зараз загадувати, але головне, що коліно добре реагує на роботу, немає сильних больових відчуттів. Сьогодні день домашнього відпочинку, після чого продовжуватиму працювати вже в залі на нашій клубній базі.

Я ж не знаю, як має проходити відновлення, лікарям видніше. Звичайно, що б не говорили лікарі, мені самому здається, що я довго відновлююся, адже дуже хочеться вже впевненіше почуватися на полі та якнайшвидше повернутися. Але я розумію, що травма непроста, і треба витримати усі прописані терміни. Добре, що все йде за планом, без жодних перешкод. Потрібно і цьому радіти. До зборів ще приблизно місяць, і я маю зробити великий обсяг роботи, щоб поїхати з командою на збори.

У будь-якому випадку, входити до тренувального процесу потрібно буде поступово, обережно. Відразу тренуватися з максимальним навантаженням я, мабуть, навряд чи зможу. Дивитимемося за результатами, порадимося з лікарями, вони скажуть, що можна буде робити на певному етапі, а що не можна.

Було б добре ще раз з'їздити до якоїсь країни з теплим кліматом, аби потренуватися на м'якому, натуральному футбольному полі. Такі умови мені потрібні на цьому етапі відновлення. Поки що думаємо. З завтрашнього дня тренуватимуся на базі в залі, спробую бігати в манежі – подивимося, як коліно реагуватиме на штучне поле, і вже від цього відштовхуватимуся", – поділився Бєсєдін в коментарі офіційному сайту Динамо.

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