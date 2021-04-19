"Після матчу з Шахтарем вихідного не було. Готуємося до Агробізнеса так, як і готувалися до попередніх ігор. Розуміємо важливість цього матчу. Це хороша, організована команда, вони вибили "гірників" з чвертьфіналу Кубка України, це вже багато про що говорить, тому готуємося і дуже відповідально підходимо до цієї гри.

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У нас і до Шахтаря були емоційні та важливі гри, і після них ми добре підготувалися до зустрічі з "гірниками". Тому я не думаю, що цей поєдинок вибив нас з колії. Навпаки, ми зараз, скажімо так, на емоційному підйомі і повинні показати свій футбол і здобути перемогу.

Повторюся, Агробізнес вибив Шахтар. Тому наступати на ті ж граблі, що і донецька команда, ми не збираємося. Вчимося на чужих помилках. Принаймні, намагаємося, тому ніякої недооцінки не може бути. Ми повинні щонайменше забити на один м'яч більше, ніж суперник, тому найголовніше – це результат. Матч складається з однієї гри, тому це дуже важливо забити першими", – цитує Бєсєдіна офіційний сайт Динамо.

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