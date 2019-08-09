Бєсєдін розповів про ставлення команди до Хацкевича

Нападник Динамо Артем Бєсєдін поділився своєю думкою про головного тренера команди – Олександра Хацкевича.

"Впевнений, що кожен футболіст Динамо і в матчі з Шахтарем, і з Брюгге, і у всіх інших, буде битися за Олександра Хацкевича. Ми його поважаємо, любимо, граємо і за нього зокрема. Ми не звертаємо уваги на те, що пишуть.

Хацкевич став на захист Циганкова і Родрігеса після невдалого матчу Ліги чемпіонів проти Брюгге

До критики треба ставитися правильно. Прислухатися, але робити, як вважаєш за потрібне. Завжди аналізую критику і роблю висновки", – цитує Бєсєдіна офіційний сайт Динамо.

Бєсєдін зізнався, що міг покинути Динамо

Зауважимо, що у суботу, 10 серпня, Динамо проведе домашню зустріч з Шахтарем у рамках УПЛ, а вже у вівторок, 13 серпня, кияни зіграють проти Брюгге у матчі-відповіді кваліфікації до Ліги чемпіонів.