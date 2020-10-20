"Весь рік був дуже важким. Перший час було важко через навантаження. Заходиш в інтернет, а ти всюди. І пишуть не те, як ти гол забив, а всяку нісенітницю. Пройшло трохи часу і все перемішалося.

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Але настає інший час – хочеться грати, хочеться тренуватися з командою, з кимось поговорити про футбол. А зараз третій етап – коли ось-ось, але ще треба почекати.

Найсолодші матчі, Ліга чемпіонів, тим більше такі суперники, команди, футболісти – і ти знаєш, що ось вже будеш тренуватися з командою, а грати все одно не можна. Тому весь рік був дуже важкий", – сказав Артем Бєсєдін у коментарі Youtube-каналу Трендець.

Нагадаємо, Артем Бєсєдін змушений відбувати дискваліфікацію за провалений допінг-тест. З 19 жовтня Артем має право брати участь у тренуваннях з Динамо, проте зіграти в офіційному поєдинку 24-річний гравець зможе після 19 грудня 2020 року.

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