Бєсєдін провалив допінг-контроль через помилку лікаря, – журналіст

Винуватцем проваленого допінг-тесту форвардом Динамо Артемом Бєсєдіним начебто є лікар київського клубу.

Нагадаємо, Артем Бєсєдін провалив допінг-тест після матчу 5 туру Ліги Європи проти Мальме. Йому загрожує дискваліфікація на 4 роки. УЄФА відсторонив Бєсєдіна від будь-якої футбольної активності до закінчення розгляду справи. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, нападник дізнається рішення антидопінгового центру 27 лютого.

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Днями стало відомо, що Динамо відсторонило головного лікаря Леоніда Миронова від роботи з першою командою до завершення розслідування. Причиною такого рішення стала якраз позитивна допінг-проба Бєсєдіна.

"Артем Бєсєдін не винен. Він провалив допінг-контроль через помилку лікаря. Його вини тут немає. Артем не знав, що йому дали. Та це не зменшить покарання. Нападнику загрожує 4 роки без футболу", – написав в Instagram Олег Ящук – журналіст програми "Футбольний формат". В той же час прізвище лікаря журналіст не уточнює.

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