Нападник Динамо Артем Бєсєдін поступово набиратиме форму перед поверненням на футбольне поле.

Артем Бєсєдін повернувся до тренувань з "біло-синіми". Про це форвард повідомив у своєму Instagram, опублікувавши відповідне сторіз.

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"У бій", – мотиваційно написав Бєсєдін. Від сьогодні, 19 жовтня, Артем має право брати участь у заняттях Динамо, проте зіграти в офіційному поєдинку 24-річний гравець зможе після 19 грудня 2020 року.

Нагадаємо, Артем Бєсєдін змушений відбувати дискваліфікацію за провалений допінг-тест. Загалом за Динамо форвард провів 105 поєдинків, відзначився 29 голами та 11 асистами.

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