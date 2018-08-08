Бєсєдін: Прикрий пенальті, але нічия на виїзді – це непоганий результат

Форвард Динамо Артем Бєсєдін прокоментував гру киян у першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти чеської Славії (1:1).

"Напевно, нам не вистачило вже концентрації в кінцівці матчу. Прикрий пенальті, але з іншого боку, результативна нічия на виїзді. Вдома ми будемо грати в свою гру. Проведемо роботу над помилками, проаналізуємо цей матч і, впевнений, вдома зіграємо набагато вдаліше.

Славія – Динамо – відео голів і огляд матчу

В кінці зустрічі ми пропустили гол: воротар Славії вдарив просто м'яч вперед, футболісти суперника зуміли зачепитися за м'яч і доставити його в штрафну. Це футбол. Думаю, 1:1 на виїзді – це непоганий результат", – цитує Бєсєдіна офіційний сайт клубу.

Нагадаємо у першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо не втримало перевагу над Славією. Поєдинок завершився внічию 1:1.

Матч-відповідь відбудеться у Києві 14 серпня.

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