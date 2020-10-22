Київське Динамо провело тренування у рамках підготовки до 7-го туру УПЛ проти Олександрії.

Миколенко займався окремо від загальної групи, оскільки тренерський штаб надав оборонцю паузу з огляду на щільний графік, інформує офіційний сайт Динамо.

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Разом із командою працював форвард київського Динамо Артем Бєсєдін, який нещодавно приступив до тренувань після тривалої дискваліфікації, пов'язаної з позитивною допінг-пробою. Продовжують відновлюватися після отриманих ушкоджень Олександр Тимчик та Микита Бурда.

Нагадаємо, Динамо зустрінеться з Олександрією 24 жовтня на НСК Олімпійський, початок гри о 17:00. Відзначимо, що кияни очолюють турнірну таблицю, маючи в активі 14 очок – стільки ж у полтавської Ворскли.

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