Бєсєдін полетить у Фінляндію та дізнається вердикт лікарів щодо необхідності операції

Нападник Динамо Артем Бєсєдін повинен пройти поглиблений медогляд.

Завтра, 22 січня, у форварда запланований виліт до Фінляндії. Там у місцевій клініці може бути прийняте рішення щодо необхідності операції, повідомляє Динамоманія.

Бєсєдін отримав серйозну травму та може пропустити кілька місяців

Раніше президент киян Ігор Суркіс повідомив, що у Бєсєдіна проблеми з гомілкостопом, і він може вибути на 3-4 місяці.

В нинішньому сезоні Артем зіграв за Динамо 8 матчів в чемпіонаті України, в яких відзначився одним забитим голом.

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