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Бєсєдін полетить у Фінляндію та дізнається вердикт лікарів щодо необхідності операції

19:31 309 Читать на русском
Бєсєдін полетить у Фінляндію та дізнається вердикт лікарів щодо необхідності операції
Артем Бєсєдін / фото із соцмереж

Нападник Динамо Артем Бєсєдін повинен пройти поглиблений медогляд.

Завтра, 22 січня, у форварда запланований виліт до Фінляндії. Там у місцевій клініці може бути прийняте рішення щодо необхідності операції, повідомляє Динамоманія.

Бєсєдін отримав серйозну травму та може пропустити кілька місяців

Раніше президент киян Ігор Суркіс повідомив, що у Бєсєдіна проблеми з гомілкостопом, і він може вибути на 3-4 місяці.

В нинішньому сезоні Артем зіграв за Динамо 8 матчів в чемпіонаті України, в яких відзначився одним забитим голом.

Володарі Кубка УЄФА та українські збірники – команда гравців УПЛ, які влітку 2019-го можуть стати вільними агентами

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Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Динамо Динамо
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