У сім'ї Артема Бєсєдіна сталась важлива подія, якою форвард Динамо охоче поділився із прихильниками.

Нападник "біло-синіх" похрестив свою дочку, назвавши її Кароліною. Кадри з таїнства хрещення Бєсєдін опублікував в особистому Instagram.

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За кума Артем взяв Валерія Мандзюка. Колишній гравець Динамо та Дніпра наразі працює фітнес-тренером у Колосі, а під час річної дискваліфікації допомагав Бєсєдіну підтримувати фізичну форму.

Зауважимо, Кароліна з'явилась на світ 22 лютого. Артем Бєсєдін разом із коханою Радмілою також виховує сина Домініка, який народився у червні 2019-го.

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