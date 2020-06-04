Бєсєдін підтримує форму із зірковою компанією екс-гравців збірної України

Форвард Динамо Артем Бєсєдін намагається не втрачати ігровий тонус, допоки триває його дискваліфікація.

Бомбардир киян тренується разом зі збірною України серед ветеранів, інформує Команда№1.

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Бєсєдіну склали компанію Владислав Ващук, Сергій Нагорняк, В'ячеслав Шевчук, Едуард Цихмейструк, Віталій Мандзюк та інші екс-гравці збірної України і вітчизняних клубів. 24-річний нападник Динамо відзначився кількома голами в імпровізованому спарингу, а після нього займався індивідуально з Мандзюком, який нещодавно став фітнес-тренером Колоса.

Нагадаємо, Бєсєдін змушений відбувати дискваліфікацію за провалений допінг-тест. Форвард "біло-синіх" не може грати до 19 грудня 2020 року, проте тренуватися з Динамо йому дозволять на два місяці раніше – 19 жовтня.

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