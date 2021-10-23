"Петракову можу тільки побажати, щоб він разом з командою поїхав на ЧС-2022 в Катар. Він цього на всі 100 відсотків заслужив.

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Я знаю його. Він – максималіст, дуже хороша людина і тренер. Я з ним працював свого часу на юнацькому чемпіонаті світу в Новій Зеландії. Чи фізрук він? Ні, не фізрук, це точно. Він заслужив на цю посаду в збірній", – сказав Бєсєдін в інтерв'ю Sportarena TV.

Нагадаємо, Петраков прийшов у збірну в розпал відбору на ЧС-2022. Зараз на "синьо-жовтих" очікує вирішальний поєдинок кваліфікації проти Боснії і Герцеговини, який відбудеться 16 листопада на виїзді.

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