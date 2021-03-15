Бєсєдін лише наприкінці минулого року повернувся після дискваліфікації за допінг. Грати форвард почав вже після зимових зборів. Наразі у нього 5 матчів в рамках УПЛ, у яких він забив 4 голи. А також три поєдинки без результативних дій у Лізі Європи.

Зоря – Динамо – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Розкішні показники 24-річного нападника в чемпіонаті України – зовсім не випадковість. Це підмітив редактор офіційного сайту Динамо Кирило Крижановський у своєму телеграм-каналі. Виявляється, що ефективність Бєсєдіна вища, ніж у легендарних нападників київського клубу.

Артем в середньому забиває у ворота суперників Динамо в УПЛ 0,38 гола за матч. Це більше ніж у Клебера (0,37), Артема Кравця (0,36), Діого Рінкона (0,36) та Артема Мілевського (0,32). Додамо, що наразі Бєсєдін зіграв за киян у всіх турнірах 115 матчів, у яких забив 34 м'ячі, з них в УПЛ – 63 і 24 відповідно.

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