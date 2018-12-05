Бєсєдін оцінив шанси збірної України у кваліфікації Євро-2020

Форвард Динамо Артем Бєсєдін поділився очікуваннями від початку відбору на чемпіонат Європи-2020.

"Гарна група. Цікаві суперники. І це я говорю про всі опонентів. Португалія і Сербія виграли свої групові турніри Ліги націй. Непросто буде з Литвою і Люксембургом, оскільки в матчах з цими противниками напевно доведеться зламувати насичену оборону.

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Але впевнений, що якщо до кожного поєдинку у збірної України вийде підходити з повною концентрацією, то синьо-жовтим під силу зайняти місце, яке дасть право потрапити до фінальної частини Євро.

Постараюся зробити все, щоб цей виклик заслужити. Дуже хочеться бути затребуваним в головній команді країни", – цитує Бєсєдіна Команда 1.

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