Бєсєдін отримав серйозну травму та може пропустити кілька місяців

Нападник Динамо Артем Бєсєдін отримав травму гомілкостопа, гравцю може знадобитись операція.

Артему Бєсєдіну може знадобитись операція через травму гомілкостопу. Про це повідомив президент Динамо Ігор Суркіс.

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"У Артема Бесєдіна виникла проблема з гомілкостопом. Не виключено, що буде потрібна операція. У цьому випадку відновлення займе три-чотири місяці...", – цитує Суркіса журналіст Дмитро Ільченко.

Раніше повідомлялось, що іспанський форвард Фран Соль вдало пройшов медогляд у київському клубі.