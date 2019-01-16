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Бєсєдін отримав серйозну травму та може пропустити кілька місяців

20:05 1832 Читать на русском
Бєсєдін отримав серйозну травму та може пропустити кілька місяців
Артем Бєсєдін / ФК Динамо Київ

Нападник Динамо Артем Бєсєдін отримав травму гомілкостопа, гравцю може знадобитись операція.

Артему Бєсєдіну може знадобитись операція через травму гомілкостопу. Про це повідомив президент Динамо Ігор Суркіс.

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"У Артема Бесєдіна виникла проблема з гомілкостопом. Не виключено, що буде потрібна операція. У цьому випадку відновлення займе три-чотири місяці...", – цитує Суркіса журналіст Дмитро Ільченко.

Раніше повідомлялось, що іспанський форвард Фран Соль вдало пройшов медогляд у київському клубі.

Теги
Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Динамо Динамо Ігор Суркіс
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