Друга ліга Чехії, 6-й тур

Усті-над-Лабем – Артіс Брно – 0:2

Голи: Адедіран, 66, Вікадіновіч, 73

Колишній нападник збірної України й київського Динамо Артем Бєсєдін приємно дивує в Другій лізі Чехії. Ефектний асист українця на Квадрі Адедірана допоміг Артісу перемогти одного з лідерів чемпіонату – Усті-над-Лабем (2:0).

29-річний форвард в поточному сезоні розкрив асистентські здібності й оформив вже свою другу гольову передачу за 5 матчів.

Клуб українця поки що йде на 11-й сходинці в турнірній таблиці, але відстає від першого місця лише на 6 очок, маючи гру в запасі.

