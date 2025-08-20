Бєсєдін оформив другий переможний асист в Європі – відео геніального пасу, який приніс сенсацію
Екс-форвард Динамо Артем Бєсєдін продовжує феєрити за Артіс Брно.
Друга ліга Чехії, 6-й тур
Усті-над-Лабем – Артіс Брно – 0:2
Голи: Адедіран, 66, Вікадіновіч, 73
Колишній нападник збірної України й київського Динамо Артем Бєсєдін приємно дивує в Другій лізі Чехії. Ефектний асист українця на Квадрі Адедірана допоміг Артісу перемогти одного з лідерів чемпіонату – Усті-над-Лабем (2:0).
29-річний форвард в поточному сезоні розкрив асистентські здібності й оформив вже свою другу гольову передачу за 5 матчів.
Клуб українця поки що йде на 11-й сходинці в турнірній таблиці, але відстає від першого місця лише на 6 очок, маючи гру в запасі.
