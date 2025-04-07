У 21-му турі другого дивізіону чемпіонату Чехії Лішень зазнав поразки на виїзді від Варнсдорфа (1:2). Рахунок та огляд матчу – на "Футбол 24".

Чехія, 2-й дивізіон, 21-й тур

Варнсдорф – Лішень – 2:1

Голи: Фірбахер, 13, Кубіста, 21 – Малек, 42

Нереалізований пенальті: Бєсєдін, 50

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Команда, за яку виступає український нападник Артем Бєсєдін, пропустила двічі вже до 21-ї хвилини – відзначились Фірбахер та Кубіста.

Під завісу першого тайму Малек скоротив відставання, а вже після перерви Лішень отримав чудову нагоду зрівняти рахунок. Однак Бєсєдін на 50-й хвилині не зумів реалізувати пенальті, який сам же і заробив.

Цей момент виявився ключовим – клуб із Брно так і не зміг уникнути поразки від одного з аутсайдерів ліги. Додамо, що Артем забив лише 1 гол у 9 матчах в другому за силою дивізіоні чемпіонату Чехії.

Нагадаємо, Бєсєдін – вихованець Динамо. Виступав в оренді за харківський Металіст та кіпрську Омонію. Останнім його клубом був казахський Ордабаси, який він покинув у листопаді 2024 року і з того часу залишався без команди. У складі збірної України провів 19 матчів, в яких забив 2 голи.

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