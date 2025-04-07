Бєсєдін заробив, але не реалізував пенальті у матчі з аутсайдером – команда українця не зуміла вирвати нічию (відео)
У 21-му турі другого дивізіону чемпіонату Чехії Лішень зазнав поразки на виїзді від Варнсдорфа (1:2). Рахунок та огляд матчу – на "Футбол 24".
Чехія, 2-й дивізіон, 21-й тур
Варнсдорф – Лішень – 2:1
Голи: Фірбахер, 13, Кубіста, 21 – Малек, 42
Нереалізований пенальті: Бєсєдін, 50
Бєсєдін забив дебютний гол у Європі – екс-форвард Динамо та збірної України святкує перемогу
Команда, за яку виступає український нападник Артем Бєсєдін, пропустила двічі вже до 21-ї хвилини – відзначились Фірбахер та Кубіста.
Під завісу першого тайму Малек скоротив відставання, а вже після перерви Лішень отримав чудову нагоду зрівняти рахунок. Однак Бєсєдін на 50-й хвилині не зумів реалізувати пенальті, який сам же і заробив.
Цей момент виявився ключовим – клуб із Брно так і не зміг уникнути поразки від одного з аутсайдерів ліги. Додамо, що Артем забив лише 1 гол у 9 матчах в другому за силою дивізіоні чемпіонату Чехії.
Нагадаємо, Бєсєдін – вихованець Динамо. Виступав в оренді за харківський Металіст та кіпрську Омонію. Останнім його клубом був казахський Ордабаси, який він покинув у листопаді 2024 року і з того часу залишався без команди. У складі збірної України провів 19 матчів, в яких забив 2 голи.
Бєсєдін з поразки дебютував у європейському чемпіонаті – українець став свідком розгрому