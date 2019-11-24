Бєсєдін назвав одну з головних вимог Михайличенка – форвард задоволений виконанням її у грі з Маріуполем

Нападник київського Динамо Артем Бєсєдін після перемоги над Маріуполем (3:0) розповів, про що просить команду головний тренер "біло-синіх" Олексій Михайличенко.

"У нас було чимало часу, щоб в тренувальному процесі підготуватися до цього матчу. Сьогодні ми виконали установку тренерського штабу, провели хороший поєдинок, забили 3 м'ячі, нічого не пропустили, створили багато гольових моментів. Вважаю, що сьогодні для нас була вдала гра.

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Було холодно, але, думаю, будуть матчі і за нижчої температури. Найголовніше в таких умовах, щоб поле було в хорошому стані. Тоді приємно грати, а погода надалі буде ще холоднішою.

Важливо було забити перший м'яч, а потім вже довести все до логічного завершення. 1:0 – це слизький рахунок, при якому потрібно максимально сконцентровано грати в обороні. А в атаці ми створили багато моментів, забили три м'ячі, могли забити ще. Спасибі всім уболівальникам, які сьогодні прийшли на стадіон, при такому холоді нас підтримували, ми вдячні їм за це.

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Кожну свою атаку ми намагалися завершити ударом по воротах. Це одна з вимог тренерського штабу, Олексій Михайличенко робить на цьому акцент. Важливо бити по воротах суперника, доводити все до логічного завершення, щоб, як мінімум, не отримати контратаку у відповідь.

У команди після такої перемоги гарний настрій. З завтрашнього дня будемо готуватися до поєдинку в Швеції. Кожен гравець нашої команди усвідомлює важливість поєдинку проти Мальме. Думаю, що підійдемо до цього матчу в максимальних кондиціях", – цитує Бєсєдіна офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, після перемоги над Маріуполем Динамо повернулося на друге місце турнірної таблиці УПЛ. Відставання від Шахтаря – 13 очок.

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