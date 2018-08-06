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Бєсєдін: Наше завдання в ЛЧ – вийти з групи

18:57 279 Читать на русском
Бєсєдін: Наше завдання в ЛЧ – вийти з групи
Артем Бєсєдін / Фото readfootball

Нападник Динамо Артем Бєсєдін поділився очікуваннями перед матчем 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти чеської Славії.

"Суперника розбирали і будемо ще розбирати. Підійдемо до матчу в оптимальних кондиціях. У них дуже сильна команда фізично, всі високі футболісти, під метр дев'яносто, і буде важко проти них на другому поверсі грати. Але головне, нам потрібно грати в свій футбол, і я впевнений, що все вийде.

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У нас завдання завжди максимальні. Потрапити в групу, вийти з неї і якнайдалі пройти в Лізі чемпіонів.

Чи задоволений своєю грою на старті сезону? Не дуже. Нападник повинен забивати. І взагалі, завжди можна зіграти краще. Коли буду забивати, тоді скажу, що більш-менш", – цитує Бєсєдіна видання segodnya.

Нагадаємо, матч 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Славія – Динамо відбудеться 7 серпня, початок о 20:30.

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Славія Прага - Динамо: Вівторок 07 серпня 2018

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