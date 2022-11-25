Сівасспор був одним із трьох клубів, які цікавилися 26-річним українцем. Саме він, схоже, виграв запеклу боротьбу за нападника. Турки бачать в особі Бєсєдіна підсилення лінії атаки та працюють над його підписанням, повідомляє Fanatik.

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Видання стверджує, що Сівасспор налаштований оформити перехід Бєсєдіна найближчим часом – до завершення ЧС-2022 в Катарі, фінал якого запланований на 18 грудня. Турки планують орендувати форварда Динамо до кінця поточного сезону.

У випадку переходу перед Артемом стоятиме завдання врятувати команду від вильоту, адже Сівасспор посідає 17 місце в турецькій Суперлізі, відстаючи від рятівної зони на 2 очки.

Контракт Бєсєдіна з київським клубом чинний до кінця 2024 року (дані Transfermarkt). У сезоні 2022/23 нападник зіграв 19 матчів, віддав 1 асист.

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