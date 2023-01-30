АЕЛ, який посідає 8 місце у чемпіонаті Кіпру, працює над переходом 26-річного українського нападника. Кіпрський клуб хоче орендувати Артема Бєсєдіна на другу частину сезону, повідомляє Sportime.sigmalive.

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До слова, у складі АЕЛа вже виступає один динамівець – 21-річний Крістіан Біловар. Оренда захисника розрахована до завершення сезону. За команду з Лімасола Біловар зіграв 17 матчів, результативними діями не відзначався.

Що стосується Бєсєдіна, то у сезоні 2022/23 нападник зіграв за Динамо 20 матчів у всіх турнірах, віддав 1 асист. Його контракт з клубом чинний до кінця 2024 року. Раніше повідомлялося про можливість переходу форварда у турецький Сівасспор.

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