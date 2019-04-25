Бєсєдін: Мораєс не повинен був бити пенальті – з поваги до Динамо

Нападник Динамо Артем Бєсєдін прокоментував матч "біло-синіх" проти Шахтаря.

"Ми грали вдома, прийшли люди. Потрібно було показати більш видовищну і напористу гру. Але я думаю, що результат закономірний. Зараз найголовніше дограти сезон до кінця і видати свій максимум. Потім потрібно провести аналіз, роботу над помилками і готуватися до наступного сезону.

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Думаю, що в ньому ми таких помилок не допустимо. З Шахтарем граємо непогано, але втрачаємо очки на рівному місці. Будемо працювати. Упевнений що все буде добре.

Вважаю, що Мораєсу не потрібно було бити цей пенальті – з поваги до клубу, за який він грав. Моя думка така", – сказав Бєсєдін в коментарі Dynamomania.

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