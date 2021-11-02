"Коли грав у Металісті – мені не все виплатили. Винні ще за декілька місяців. Тоді були проблеми. Платили раз на два чи три місяці.

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Звісно, це ненормально. Людина грала, віддала час, здоров'я. Їй мають за це виплатити зарплату. Я розумію, що воно того не варте. Від того, що мені винні, я багатшим не стану. Тим більше, що я приходив у Металіст не заробляти. Йшов із U-21. Втікав просто. Про гроші не думав. Був у Харкові, вдома, грав у Вищій лізі", – сказав Бєсєдін у коментарі YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

Нагадаємо, Артем виступав за Металіст на правах оренди з березня по грудень 2015 року і провів за харків'ян 19 матчів, в яких забив 1 гол.

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