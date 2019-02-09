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Бєсєдін: Мене запрошував Шахтар

21:15 197 Читать на русском
Бєсєдін: Мене запрошував Шахтар
Артем Бєсєдін / ФК Динамо Київ

Форвард Динамо Артем Бєсєдін зізнався, що міг перейти в Шахтар.

"Я завжди мріяв грати в Динамо. Сам я родом з Харкова, отримував пропозиції від різних клубів, у тому числі Шахтаря.

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Я брав паузу, і завжди хотів грати в Динамо. Мабуть, тільки заради цього я працював. Коли надійшла пропозиція перейти, я був щасливий.

Є певна висока мрія, яку треба розбити на пару маленьких частин, так легше досягати результату. Крок за кроком ти йдеш до своєї мети. Я вважаю це запорукою успіху", – сказав Бєсєдін FootballHub.

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Теги
Динамо Динамо Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Шахтар Шахтар
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