Бєсєдін: Мене запрошував Шахтар

Форвард Динамо Артем Бєсєдін зізнався, що міг перейти в Шахтар.

"Я завжди мріяв грати в Динамо. Сам я родом з Харкова, отримував пропозиції від різних клубів, у тому числі Шахтаря.

Бєсєдін був прооперований – форвард Динамо ризикує вже не зіграти в поточному сезоні

Я брав паузу, і завжди хотів грати в Динамо. Мабуть, тільки заради цього я працював. Коли надійшла пропозиція перейти, я був щасливий.

Є певна висока мрія, яку треба розбити на пару маленьких частин, так легше досягати результату. Крок за кроком ти йдеш до своєї мети. Я вважаю це запорукою успіху", – сказав Бєсєдін FootballHub.

Динамо – Волеренга: перемога на завершення зборів, 6 гравців у лазареті та 2 найважчі питання