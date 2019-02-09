Бєсєдін: Мене запрошував Шахтар

Німеччина — 21:22 654
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Баварія переграла Шальке та скоротила відставання від Борусії Д – Коноплянка був одним із найгостріших з "кнаппен"
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Аль-Фатех Коваля на останніх хвилинах переміг Аль-ШабабСвіт — 20:25 151
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Реал бив Атлетіко в дербі та вийшов на 2-е місце завдяки суперголу, VAR і суддямІспанія — 19:09 5033
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Баварія – Шальке: онлайн-трансляція матчу, Коноплянка в стартіНімеччина — 18:37 949
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Динамо – Волеренга: перемога на завершення зборів, 6 гравців у лазареті та 2 найважчі питанняУкраїна — 16:58 4478
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