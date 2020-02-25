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Бєсєдін має 21 день для оскарження рішення УЄФА, – представник антидопінгового центру України

21:28 332 Читать на русском
Бєсєдін має 21 день для оскарження рішення УЄФА, – представник антидопінгового центру України
Артем Бєсєдін / Сайт Динамо

Заступник директора антидопінгового центру України Ярослав Кручек прокоментував рішення УЄФА дискваліфікувати форварда Динамо Артема Бєсєдіна на один рік.

"На оскарження є 21 день з моменту винесення рішення. Цим може скористатися будь-який спортсмен або його представники. Є шанси на те, що Бєсєдін повністю доб'ється скасування дискваліфікації. Але оцінити їх не можу, оскільки мені не відомі деталі справи.

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Рік дискваліфікації – такий термін говорить про те, що застосували якийсь пом'якшення. Максимальне покарання для спортсмена, якого вперше звинуватили у вживанні допінгу – 4 роки. У ситуації з Бесєдіним УЄФА прийняв рішення про пом'якшення покарання на 50% або 75%", – підсумував Кручек в коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Бєсєдін був тимчасово відсторонений від участі у змаганнях з 19 грудня минулого року – саме від цього дня починається термін дії санкцій до форварда Динамо.

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