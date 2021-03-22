"Наскільки мені відомо, травми у них неприємні. У Бесєдіна це травма м'язів, він пропустить два тижні, не буде навіть біговою роботою займатися.

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Приблизно така ж історія у Циганкова, але у нього проблеми з литковим м'язом. Але час відновлення теж десь два тижні.

Обидва отримали пошкодження ще до матчу проти Руха. І вже почали процес реабілітації. Більше того, Бєсєдін та Циганков відвідали розташування збірної України, де їх оглянули лікарі і підтвердили травми", – сказав Циганик у своїй програмі "Циганик LIVE".

До слова, головний тренер "синьо-жовтих" вже відреагував на травми динамівців і довикликав у збірну форварда СК Дніпро-1 Артема Довбика.

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