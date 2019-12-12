Бєсєдін – про виліт Динамо з Ліги Європи: Повністю беру провину на себе

Форвард Динамо Артем Бєсєдін прокоментував нічию з Лугано (1:1) і невихід з групового етапу Ліги Європи.

"Треба забивати такі м'ячі. Забий у першому таймі – не було б такого результату. Знаю, що винен, повністю беру провину на себе. Нападник Динамо повинен таке забивати, ніколи не думав, що у мене таке буває. Немає цьому пояснення. Прощу вибачення, соромно за сьогоднішній матч.

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Не кажу, що команда не хотіла. Ми непогано грали, але гра зараз не має ніякого значення, залишається результат. З цієї групи ми повинні було виходити з закритими очима. Зрозуміло, який настрій у колективі. Це важко. Ми заслужили на критику, просто соромно, що Динамо не може вийти з такої групи.

Треба переспати з цим, а вранці вже щось вирішувати. Ніякому футболісту не захочеться слухати, як з Олімпійського кричать: "Та скільки можна". Треба робити серйозні висновки. Так далі тривати не може", – наводить слова Бесєдіна Tribuna.com.

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