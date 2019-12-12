toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ЛІГА ЄВРОПИ ДИНАМО - ЛУГАНО ГЕНТ - ОЛЕКСАНДРІЯ ШАХТАР - АТАЛАНТА

Бєсєдін – про виліт Динамо з Ліги Європи: Повністю беру провину на себе

23:26 236 Читать на русском
Бєсєдін – про виліт Динамо з Ліги Європи: Повністю беру провину на себе
Артем Бєсєдін / фото: ФК Динамо

Форвард Динамо Артем Бєсєдін прокоментував нічию з Лугано (1:1) і невихід з групового етапу Ліги Європи.

90+4’ Віктор Циганков
 
Марко Араторе 45’
45’ Марко Араторе
90+4’ Віктор Циганков

"Треба забивати такі м'ячі. Забий у першому таймі – не було б такого результату. Знаю, що винен, повністю беру провину на себе. Нападник Динамо повинен таке забивати, ніколи не думав, що у мене таке буває. Немає цьому пояснення. Прощу вибачення, соромно за сьогоднішній матч.

Динамо – Лугано – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Не кажу, що команда не хотіла. Ми непогано грали, але гра зараз не має ніякого значення, залишається результат. З цієї групи ми повинні було виходити з закритими очима. Зрозуміло, який настрій у колективі. Це важко. Ми заслужили на критику, просто соромно, що Динамо не може вийти з такої групи.

Треба переспати з цим, а вранці вже щось вирішувати. Ніякому футболісту не захочеться слухати, як з Олімпійського кричать: "Та скільки можна". Треба робити серйозні висновки. Так далі тривати не може", – наводить слова Бесєдіна Tribuna.com.

Динамо не зуміло перемогти Лугано та шокуюче вилетіло з Ліги Європи

blog_ava
Шахтар – Аталанта: фанат втратив майже 100 тисяч фунтів виграшу через невдачу "гірників"
10:59
18872
Теги
Ліга Європи Динамо - Лугано Динамо Динамо Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
36
хв
Хоффенхайм
21:30
Аугсбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук