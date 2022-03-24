"Друзів чи колег у мене там немає, слава богу. Я ні з ким звідти не говорив. Але читаю новини й в шоці від таких людей, як Тимощук. Він виступав за збірну України, а тепер так себе поводить. Повністю згоден з тими санкціями, які до нього застосували.

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Наша країна має позбавлятися від таких людей – їх треба забути й стерти з нашої історії. Так, як і зробили. Найбільше розчаровує і засмучує те, що в людей на першому плані стоять якісь фінансові можливості. Вони собі там перебувають у теплій ванні, їм там платять гроші. Це для них важливіше за честь, любов до своєї країни й відданість. Ось це погано і це шокує.

Знаю, що багато українських футболістів, які грали в Росії, розірвали контракти й поїхали звідти. Той же Денис Кулаков, Андрій Воронін, Ярослав Ракицький та інші. Видно, що люди переживають і по-справжньому люблять свою країну. А у своїх соцмережах розповідають про жахіття війни і закликають росіян її зупинити. Таким людям велика вдячність і повага.

Дорога у збірну України для Ракицького та інших, хто покинули Росію, відкрита? Для цього є тренерський штаб і УАФ. Якщо вони допоможуть нам на футбольному, то чому б і ні. Але це чисто моя особиста думка. Своїми вчинками вони показали, що справжні українці. Але вирішувати все будуть тренери і футбольне керівництво", – зазначив Бєсєдін у інтерв'ю Tribuna.

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