"Павичі" проявляють інтерес до вінгера команди Стівена Джеррарда, повідомляє The Athletic.

Пайє відмовився від повернення в чемпіонат Англії – його особисто запрошував наставник новачка АПЛ

Керманич Лідса Марсело Б'єлса особисто зацікавлений у підписанні Кента. Аргентинський фахівець зробив 23-річного англійця новою ціллю на трансферному ринку. Натомість йоркширці вийшли з боротьби за іншого вихованця Ліверпуля – Харрі Вілсона, який минулоріч добре проявив себе в оренді в Борнмуті.

До слова, в нинішньому сезоні Раян Кент провів 7 матчів у шотландській Прем'єр-лізі, в яких забив 4 м'ячі та віддав 2 асисти.

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