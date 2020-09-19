Б'єлса знайшов підсилення для Лідса в Шотландії – інтерес до вінгера Ліверпуля згас
Атакувальний півзахисник шотландського Рейнджерс Раян Кент став трансферною ціллю англійського Лідса.
"Павичі" проявляють інтерес до вінгера команди Стівена Джеррарда, повідомляє The Athletic.
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Керманич Лідса Марсело Б'єлса особисто зацікавлений у підписанні Кента. Аргентинський фахівець зробив 23-річного англійця новою ціллю на трансферному ринку. Натомість йоркширці вийшли з боротьби за іншого вихованця Ліверпуля – Харрі Вілсона, який минулоріч добре проявив себе в оренді в Борнмуті.
До слова, в нинішньому сезоні Раян Кент провів 7 матчів у шотландській Прем'єр-лізі, в яких забив 4 м'ячі та віддав 2 асисти.
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