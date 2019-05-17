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Б'єлса: Я припустився помилок, яких достатньо, щоб мене звільнили

17 травня 12:29 920 Читать на русском
Б'єлса: Я припустився помилок, яких достатньо, щоб мене звільнили
Марсело Б'єлса / Reuters

Тренер Лідса Марсело Б'єлса не впевнений, що клуб продовжить довіряти йому.

Аргентинець поділився думками щодо свого майбутнього.

"Зараз незручно говорити про майбутнє. Ви знаєте, як відбувається цей процес. Якщо клуб запропонує мені залишитися, я вислухаю їхню пропозицію. Були допущені помилки, які призводять до сумнівів щодо головного тренера.

Дербі Каунті Лемпарда переміг Лідс та став другим фіналістом плей-офф Чемпіоншипу

Якщо є ресурси чогось досягти, але ти цього не досягаєш, якщо є можливість навіть зі складнощами дістатися до мети, а ти не дістаєшся, потрібно готуватися до найгірших підсумків.

Я не зміг знайти рішення в матчі з Дербі. А знаходити рішення – моя робота", – цитує Б'єлсу The Times.

Нагадаємо, Лідс програв Дербі у півфіналі плей-офф Чемпіоншипу і втратив шанси на вихід в АПЛ.

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Теги
Англія Марсело Б'єлса Марсело Б'єлса Лідс Лідс
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