За звання найкращого тренера 2020 року від ФІФА поборються наставник Баварії Ганс-Дітер Флік, керманич Ліверпуля Юрген Клопп, а також аргентинський фахівець Лідса Марсело Б'єлса.

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Саме представник мюнхенців є фаворитом у цих перегонах, німецький тренер оформив требл, здобувши трофей Ліги чемпіонів, золоті медалі Бундесліги, а також переміг у Кубку Німеччини.

Переможець визначиться 17 грудня на церемонії нагородження.

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