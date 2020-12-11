Б'єлса увірвався до трійки номінантів на найкращого тренера року від ФІФА
Міжнародна федерація футболу обирає найдостойнішого із представників тренерського цеху.
За звання найкращого тренера 2020 року від ФІФА поборються наставник Баварії Ганс-Дітер Флік, керманич Ліверпуля Юрген Клопп, а також аргентинський фахівець Лідса Марсело Б'єлса.
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Саме представник мюнхенців є фаворитом у цих перегонах, німецький тренер оформив требл, здобувши трофей Ліги чемпіонів, золоті медалі Бундесліги, а також переміг у Кубку Німеччини.
Переможець визначиться 17 грудня на церемонії нагородження.
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