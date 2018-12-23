Б'єлса у справжній драмі на останніх секундах виграв тренерську дуель у Террі в матчі Чемпіоншипу

Лідс Марсело Б'єлси на останніх секундах феєричного матчу 23 туру Чемпіоншипу вирвав перемогу у Астон Вілли, в тренерському штабі якої працює Джон Террі.

Англія. Чемпіоншип, 23 тур

Астон Вілла – Лідс – 2:3

Голи: Абрахам, 5, Хуріхейн, 17 – Кларк, 56, Янссон, 61, Руф, 90+5

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Астон Вілла, де асистентом головного тренера Діна Сміта є легендарний захисник Джон Террі, вдома приймала Лідс Юнайтед, який очолює Марсело Б'єлса, у матчі заключного туру першого кола Чемпіоншипу.

Бірмінгемцям вкрай важливо було перемогти для наближення до 6 сходинки, яка дає право зіграти в плей-офф за право виходу в АПЛ, тоді як Лідсу необхідно було здобувати 3 очки для повернення лідерської позиції.

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У першому таймі найкращий снайпер Вілли Таммі Абрахам та Конор Хуріхейн своїми влучними пострілами забезпечили комфортну перевагу господарям у першому таймі. Але по перерві "ель локо" та його Лідс перевернули гру з ніг на голову.

Протягом 5 хвилин Джек Кларк та Понтус Янссон відновили рівновагу, а на 90+5 основний центрфорвард команди Кемар Руф вдало пробив у лівий від голкіпера кут воріт і приніс драматичну перемогу "павичам" на Вілла Парк.

Лідс з 48 очками став переможцем першого кола Чемпіоншипу, Астон Вілла на 11 позиції з 33 пунктами. Шеффілд Юнайтед, який йде шостим, має 38 очок.