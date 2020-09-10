"У наступному сезоні я буду працювати в Лідс Юнайтед. Все було залагоджено, і я залишаюсь туті. Це вирішено", – цитує Б'єлсу Sky Sports.

Б'єлса хоче запросити в Лідс хавбека Барселони

За інформацією ЗМІ, у послугах 64-річного аргентинського фахівця були зацікавлені Фіорентина та Верона. Також наставнику приписували інтерес з боку Барселони, ще до призначення Рональда Кумана.

Нагадаємо, на чолі з Б'єлсою Лідс переміг у Чемпіоншипі та отримав пряму путівку в елітний дивізіон Англії.

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